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Бизнесмены раскрыли последствия и суммы ущерба от беспорядков в Казахстане

Предприниматели рассказали о последствиях прошедших в Казахстане погромов

Фото: Александр Мироглов / РИА Новости

Казахстанские предприниматели рассказали об ужасных последствиях, с которыми они столкнулись после беспорядков в стране. Подробностями о произошедшем они поделились с журналистами The Bell.

По подсчетам Национальной палаты предпринимателей Казахстана «Атамекен», ущерб местному бизнесу от погромов оценивается в 16,7 миллиарда рублей. В ходе митингов демонстранты поджигали административные здания и автомобили, вступали в вооруженные схватки с силовиками, а также грабили банки и магазины.

Владелец магазинов женского белья Milavitsa Константин Пименов объяснил, что мародеры полностью разграбили три магазина бренда, а в шести других — побили витрины, украли технику и часть продукции. Мужчина раскрыл примерную сумму повреждений — она составила 100 тысяч долларов (7,4 миллиона рублей).

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«Мародерство началось 5 января — это было как лавина, стихия. Представьте, сидит в ауле работяга, а его сосед привозит телевизор, iPhone, костюм Armani, очки Gucci и часы Rolex. Тут уже не нужно никого организовывать, люди сами идут. Грабь, все ничье, халява», — высказался учредитель.

В то же время Даурен Раманкул, который руководит магазинами обуви Shoes Republic, пожаловался на то, что участники беспорядков полностью разрушили все торговые точки сети. По его словам, демонстранты разбили стеклянные двери, витражные окна, сломали полки и вынесли всю обувь. «На полу валялись старые стоптанные ботинки — мародеры забегали, переобувались на месте, а свои старые пары оставляли», — пояснил он.

Предпринимательницы Светлана Андреева и Диана Айдархан, которые заведуют бутиками украшений и гаджетов, также признались, что мародеры полностью разрушили их магазины. Аналогичная ситуация произошла с Ольгой Агаповой, основавшей бренд одежды free-DA-sagan. «Защищать бизнес мы не пытались. Для меня безопасность семьи была важнее», — заключила последняя.

В начале января в Казахстане начались протесты, изначально связанные с ростом цен на газ для автомобилей. При этом в Алма-Ате позднее прошли беспорядки с участием вооруженных людей, которые организовали атаки на ряд важных объектов, включая аэропорт. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал произошедшее попыткой госпереворота. Он анонсировал ряд экономических и социальных реформ.

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Майя Пономаренко
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