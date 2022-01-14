В США оценили возобновление производства Ту-160М

12 января дебютный полет совершил первый стратегический ракетоносец Ту-160М новой постройки. В США оценили возобновление производства ракетоносцев. Самолет, разработанный во время холодной войны, может стать временным вариантом до начала производства Перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК-ДА), пишет The National Interest.

Самолет новой постройки получил модернизированные системы навигации, управления самолетом и вооружением. В публикации подчеркнули, что Ту-160М также получил модернизированную версию двигателей НК-32, которые считаются самыми мощным силовыми агрегатами боевых самолетов.

Издание отмечает, что модернизированный ракетоносец сохранил конструкцию времен холодной войны. «До тех пор, пока Россия не сможет устранить проблемы с конструкцией ПАК ДА, новый и улучшенный Ту-160М будет служить временным бомбардировщиком», — пишет The National Interest.

Ранее в публикации The Drive предположили, что новые Ту-160М расширят российские возможности. Самолет может получить новое ракетное вооружение.

В декабре первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) России Андрей Ельчанинов сообщил, что ПАК ДА поступит на вооружение в период с 2024 по 2033 год.