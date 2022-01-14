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Опубликовано новое видео из бункера-убежища нижегородского насильника

СКР опубликовал новые кадры из «бункера», где житель Нижнего Новгорода насиловал пленницу

Следствие обнародовало новое видео из бункера-убежища, в котором житель Нижнего Новгорода Сергей Свешников девять дней держал и насиловал пленницу. Кадры в пятницу, 14 января, опубликовал Пятый канал.

На видео показано внутреннее обустройство подвала-бункера под гаражом: обитые звукоизолятором стены, кухня и кухонная утварь, кровать, телевизор и другая бытовая техника. Кроме того, видно, где именно во дворе нижегородца находилась сторожевая собака — она была на цепи длиной около пяти метров. Это был дополнительный сдерживающий от побега фактор.

Ранее сообщалось, что похитивший 23-летнюю девушку Свешников настаивает на своей версии: он действовал по обоюдному согласию. Россиянин рассказал на допросе, что девушка сама добровольно последовала за ним, позволила приковать себя наручниками и захотела пробыть в гараже несколько дней.

3 сентября следователи и криминалисты Следственного комитета России (СКР) в гараже в Приокском районе Нижнего Новгорода нашли живой 23-летнюю местную жительницу Елизавету Бабикову, которая пропала 24 августа. 4 сентября 39-летнего по подозрению в похищении и изнасиловании задержали нижегородца Сергея Свешникова.

Леонид Микуляк
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