Генерала Кобана поселили в 6-местную камеру СИЗО с телевизором и холодильником

Обвиненный в особо крупной взятке генерал-майор Андрей Кобан сидит в СИЗО «Матросская Тишина» в шестиместной камере с телевизором и холодильником, на условия содержания не жалуется никто из арестантов. Об этом в пятницу, 14 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на члена ОНК Москвы Александра Хуруджи.

До ареста и возбуждения дела за получение взятки в особо крупном размере арестованный был начальником радиотехнических войск ВКС РФ. По данным агентства, Хуруджи при посещении СИЗО не застал Кобана в камере, куда того поселили, — видимо, генерал-майор был еще на суде по продлению ареста. Но общественники осмотрели камеру и пообщались с соседями Кобана — среди них был и водитель экс-главы Пензенской области Ивана Белозерцева, обвиненного во взяточничестве.

В пятницу, 14 января, 235-й гарнизонный военный суд продлил арест Андрею Кобану по делу об особо крупной взятке до 20 апреля. Генерал попал в изолятор в ноябре прошлого года, однако общественность узнала об этом только сейчас, когда следствие попросило продлить ему пребывание под стражей. По вменяемой статье арестованному грозит до 15 лет лишения свободы.