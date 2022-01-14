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Генерала Кобана поселили в 6-местную камеру СИЗО с телевизором и холодильником

ОНК: генерал ВКС Кобан сидит в 6-местной камере изолятора с холодильником и телевизором
Андрей Кобан

Андрей Кобан. Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ

Обвиненный в особо крупной взятке генерал-майор Андрей Кобан сидит в СИЗО «Матросская Тишина» в шестиместной камере с телевизором и холодильником, на условия содержания не жалуется никто из арестантов. Об этом в пятницу, 14 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на члена ОНК Москвы Александра Хуруджи.

До ареста и возбуждения дела за получение взятки в особо крупном размере арестованный был начальником радиотехнических войск ВКС РФ. По данным агентства, Хуруджи при посещении СИЗО не застал Кобана в камере, куда того поселили, — видимо, генерал-майор был еще на суде по продлению ареста. Но общественники осмотрели камеру и пообщались с соседями Кобана — среди них был и водитель экс-главы Пензенской области Ивана Белозерцева, обвиненного во взяточничестве.

В пятницу, 14 января, 235-й гарнизонный военный суд продлил арест Андрею Кобану по делу об особо крупной взятке до 20 апреля. Генерал попал в изолятор в ноябре прошлого года, однако общественность узнала об этом только сейчас, когда следствие попросило продлить ему пребывание под стражей. По вменяемой статье арестованному грозит до 15 лет лишения свободы.

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Леонид Микуляк
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