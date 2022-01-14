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Coca-Cola озаботилась экологией России

Вице-премьер Абрамченко рассказала о готовности Coca-Cola к работе в экотехнопарках

Фото: Анатолий Медведь / РИА Новости

Производитель безалкогольных напитков Coca-Cola озаботился проблемами экологии России и согласился участвовать в проекте по созданию экотехнопарков. Об этом в ходе Гайдаровского форума рассказала вице-премьер Виктория Абрамченко, слова которой приводит корреспондент «Ленты.ру».

«Главный итог дискуссии — Coca-Cola согласилась присоединиться к проекту экотехнопарков в России. Взвешенно согласились принять участие в работе экотехнопарков», — отметила Абрамченко на пресс-брифинге по завершении панельной сессии.

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Также она пояснила, что компания сможет выбрать одну из восьми площадок для участия в проекте — «комфортную для себя точку присутствия».

О создании в России восьми экотехнопарков было объявлено в 2021 году. Ожидается, что они будут построены к 2024-му. Предполагается, что в рамках экотехнопарков будет осуществляться полный цикл обращения с отходами, включая их обработку, утилизацию и обезвреживание. При этом отходы на одних стадиях будут служить сырьем для других.

«Государство готовит площадку с инфраструктурой и приглашает резидентов для применения технологий по утилизации упаковки», — объяснила принцип работы экотехнопарков Абрамченко.

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Платон Щукин
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