Оправданного вора в законе Кузьмичева за «авторитетность» заново осудят в Томске

Вора в законе Николая Кузьмичева, недавно оправданного по обвинению в занятии высшего положения в преступной иерархии, вновь арестовали и будут судить по той же статье. Об этом «Ленте.ру» в пятницу, 14 января, сообщили в Томском областном суде.

По предварительным данным, в августе 2021 года Томский областной суд оправдал Кузьмичева. Этому предшествовал вердикт присяжных, которые признали его невиновным по вменяемой ему «воровской» статье. Однако в декабре 2021 года апелляционный суд Новосибирска отменил это решение и направил дело на новое рассмотрение.

Кузьмичев, который, по версии следствия, имел «авторитетный вес» и управлял криминальными элементами в Томской и Кемеровской областях еще с 2013 года, стал первым в России человеком, против которого применили новую статью УК о занятии высшего положения в преступной иерархии.

Это случилось в начале 2019 года — Кузьмичев был задержан сотрудниками полиции в своем загородном коттедже. Дом Кузьмичева бойцам спецотряда пришлось со всех сторон окружить, а дверные петли срезать дисковой пилой. Но сопротивления авторитет не оказал.

Дело расследовалось два года, и многие обвинения были построены на показаниях засекреченных свидетелей, которые периодически путались. На ряде документов были поддельные подписи, экспертиза доказала это. В итоге мнения присяжных разделились, закон трактовал это в пользу подсудимого. Однако апелляционный суд решил, что доказательств вины Кузьмичева достаточно и отменил приговор о его невиновности.