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Евросоюз предупредил Украину об эскалации ситуации из-за кибератаки

Представитель Евросоюза Боррель предупредил, что Киев может настигнуть эскалация ситуации
Жозеп Боррель

Жозеп Боррель. Фото: Stephane Mahe / Reuters

Представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель предупредил, что Киев может настигнуть эскалация ситуации из-за кибератаки на правительственные сайты 14 января. Его слова приводит РИА Новости.

«Эта кибератака на сайты правительства Украины неприемлема. Такие действия направлены на дестабилизацию Украины и распространение дезинформации и могут способствовать дальнейшей эскалации и без того напряженной ситуации», — отметил он, добавив, что Украина «быстро и решительно отреагировала на атаки благодаря своей повышенной киберустойчивости».

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Боррель отметил, что Европейский союз (ЕС) и его государства-члены находятся в контакте с Украиной и готовы предоставить помощь для того, чтобы устранить эту атаку и оказать поддержку против любых дестабилизирующих действий, в том числе «путем дальнейшего повышения ее устойчивости к гибридным и киберугрозам».

«Мы подтверждаем нашу безоговорочную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ», — заключил Боррель.

Сайты украинских министерств и ведомств перестали работать в ночь на 14 января. Недоступны были ресурсы большинства ведомств страны, а на сайте министерства иностранных дел и министерства обороны появилось изображение со свиньей и перечеркнутыми государственными символами Украины. Текст на картинке гласил о том, что якобы персональные данные украинцев оказались в чужих руках.

Марина Совина
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