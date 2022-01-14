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Бывший глава МВД Польши пришел в Сейм пьяный и вызвал бурную реакцию

В сети появилось видео «пьяного дефиле» экс-главы МВД Польши Сенкевича в Сейме

Бывший глава Министерства внутренних дел Польши, депутат от оппозиционной партии «Гражданская платформа» Бартоломей Сенкевич пришел на вечернее заседание польского Сейма в состоянии алкогольного опьянения и вызвал бурную реакцию законодателей. Видео «пьяного дефиле» в парламенте публикует EurAsia Daily.

На появившихся в сети кадрах видно, как экс-министр МВД во время выступления депутата от правящей партии «Право и справедливость» развязно подходит к лидеру парламентской фракции «Гражданской коалиции» Борису Будке, пытаясь передать ему какое-то сообщение. Последний встает со своего места и старается немедленно вывести Сенкевича из зала.

Депутата проводили под возмущенные и язвительные окрики его коллег. «Пан маршал, мне кажется, нам нужен алкотестер в зале, алкотестер для зала я бы попросил!» — высказался стоящий за трибуной политик Дариуш Ольшевский.

В ноябре 2021 года в Великобритании глава Минобороны королевства Бен Уоллес обвинил троих депутатов парламента от Лейбористской партии в неуважении к британской армии. Политики напились в самолете по пути на смотр военной части, развернутой в Гибралтаре, британской заморской территории. Мероприятие было приурочено ко Дню памяти солдат, погибших за Великобританию и страны Содружества.

Виктория Кондратьева
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