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Назван самый выгодный день для покупки авиабилетов в 2022 году

Expedia и (ARC): выгоднее всего покупать билеты на самолет за три месяца до отправления

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Эксперты туристической индустрии назвали лучшее время для выгодного приобретения билетов на самолет в 2022 году. Об этом пишет Express со ссылкой на совместное исследование американских компаний Expedia и Airlines Reporting Corporation (ARC).

Отмечается, что стоимость авиабилетов зависит от двух факторов: от того, насколько заранее планируется перелет и в какой день недели подбирается вылет. Специалисты отмечают, что в 2021 году около четверти билетов по низким ценам приобретались как минимум за девять недель до отправления.

По их мнению, тенденция сохранится и в 2022 году, поэтому, чтобы получить самое привлекательное предложение, бронирование следует совершать более чем за три месяца до поездки.

Помимо прочего, они уточнили, что дешевле всего путешествовать в пятницу — вылет в последний рабочий день недели позволит туристам сэкономить от 10 до 20 процентов от стоимости авиабилетов на внутренних и международных рейсах. Кроме того, путешественников предостерегли от перелетов во вторник и среду — в эти дни можно столкнуться с самыми высокими расходами.

Ранее в декабре эксперты раскрыли россиянам лучшее время для отпуска в 2022 году — чем меньше в месяце праздничных дней, тем больше денег можно получить. Таким образом, в 2022 году с финансовой точки зрения наиболее выгодно отдыхать в августе, марте, сентябре и декабре.

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Дарья Рыбак
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