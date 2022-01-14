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F-22 получит «еще одно преимущество» перед российскими истребителями

The Drive: истребитель F-22 получит инфракрасный датчик поиска и отслеживания

Фото: Chris Drzazgowski / U.S. Air Force / Reuters

Американский истребитель пятого поколения F-22 Raptor получит инфракрасный датчик поиска и отслеживания, обеспечивающий «еще одно преимущество» перед российскими и китайскими боевыми самолетами, пишет The Drive.

Данное устройство, как отмечает издание, обеспечивает «значительную способность обнаруживать и отслеживать другие самолеты на больших расстояниях, в том числе малозаметные, которые полностью пассивны и невосприимчивы к радиоэлектронному воздействию».

В публикации утверждается, что этот датчик ранее уже планировалось устанавливать на F-22 Raptor, однако тогда от подобных планов отказались в целях экономии. Отмечается, что интеграция датчика в самолет может столкнуться с техническими трудностями.

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«ВВС и вооруженные силы США в целом все больше обращают свое внимание на угрозы, исходящие от Китая и России, так что добавление инфракрасного датчика на их наиболее боеспособные истребители предоставит еще одно преимущество», — говорится в публикации.

В ноябре 2021 года издание обратило внимание на снимки, опубликованные в Instagram авиационным фотографом Сантосом Касересом. На фотографиях американский истребитель пятого поколения F-22 Raptor был замечен с «зеркальным» покрытием.

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Иван Потапов
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