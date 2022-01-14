Сбежавшего из карантинного отеля в Таиланде россиянина нашли в его же номере

Полиция Таиланда, разыскивавшая российского туриста за побег из карантинного отеля, обнаружила его в собственном номере спустя несколько часов после объявления о его исчезновении. Об этом пишет Thaiger.

В понедельник утром, 10 января, на горячую линию полиции поступило сообщение о том, что 25-летний российский турист, отдыхающий в отеле Patong Parak на Пхукете сбежал из своего номера после получения положительного ПЦР-теста на коронавирус. Правоохранительные органы экстренно выпустили бюллетень, в котором попросили всех, кто имеет любую информацию о местонахождении путешественника, срочно связаться с ними. Также они распространили копии его паспорта и результаты лабораторных анализов, чтобы предупредить граждан об опасности контакта с иностранцем.

Тем не менее поиски россиянина были прекращены, когда к 17:30 того же дня сотрудники отеля смогли подтвердить, что турист нашелся и вернулся в свой номер. Как объяснил полиции россиянин, из-за положительного теста на COVID-19 он испытал серьезный стресс и решил прогуляться по пляжу Патонг, чтобы подышать свежим воздухом и успокоиться.

Ранее в январе норвежский турист оказался в базе розыска в Таиланде по случайному стечению обстоятельств, так как с ним не смогли вовремя связаться и сообщить о положительных результатах теста на коронавирус. Выяснилось, что при покупке местной сим-карты путешественнику назвали неправильный номер телефона, его он и передал в качестве контакта для связи в больницу.