Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Сбежавшего из карантинного отеля в Таиланде россиянина нашли в его же номере

Полиция Патонга искала туриста, пока он гулял по пляжу, чтобы успокоиться из-за ПЦР-теста

Фото: Phuket Tourist Police

Полиция Таиланда, разыскивавшая российского туриста за побег из карантинного отеля, обнаружила его в собственном номере спустя несколько часов после объявления о его исчезновении. Об этом пишет Thaiger.

В понедельник утром, 10 января, на горячую линию полиции поступило сообщение о том, что 25-летний российский турист, отдыхающий в отеле Patong Parak на Пхукете сбежал из своего номера после получения положительного ПЦР-теста на коронавирус. Правоохранительные органы экстренно выпустили бюллетень, в котором попросили всех, кто имеет любую информацию о местонахождении путешественника, срочно связаться с ними. Также они распространили копии его паспорта и результаты лабораторных анализов, чтобы предупредить граждан об опасности контакта с иностранцем.

Тем не менее поиски россиянина были прекращены, когда к 17:30 того же дня сотрудники отеля смогли подтвердить, что турист нашелся и вернулся в свой номер. Как объяснил полиции россиянин, из-за положительного теста на COVID-19 он испытал серьезный стресс и решил прогуляться по пляжу Патонг, чтобы подышать свежим воздухом и успокоиться.

Ранее в январе норвежский турист оказался в базе розыска в Таиланде по случайному стечению обстоятельств, так как с ним не смогли вовремя связаться и сообщить о положительных результатах теста на коронавирус. Выяснилось, что при покупке местной сим-карты путешественнику назвали неправильный номер телефона, его он и передал в качестве контакта для связи в больницу.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
ФСБ объявила о разгроме хакерской группировки по просьбе США
Нурмагомедов сдал положительный тест на коронавирус
Видео с нелепо танцующим Борисом Джонсоном разошлось в сети после скандала
В Швеции зафиксировали рост уровня военной активности России в Балтийском море
Ритуальная фирма предложила засыпать прах усопших россиян в петарды
В Москве ограбили бывшую участницу КВН
Завершено расследование четырех дел о пытках российских осужденных
Сбежавшего из карантинного отеля в Таиланде россиянина нашли в его же номере
Появилось видео задержания ФСБ хакерской группировки REvil и изъятия миллионов
Раскрыты дата и время отмены режима ЧП в регионах Казахстана
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter