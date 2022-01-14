Умер бывший премьер-министр Японии Тосики Кайфу

В Японии 9 января в возрасте 91 года скончался бывший премьер-министр страны Тосики Кайфу. Об этом сообщает Yomiuri.

Политик занимал пост премьер-министра с августа 1989-го по ноябрь 1991 года. Кайфу стал первым главой японского правительства, отправившим за границу подразделения Сил самообороны Японии для участия в зарубежной миссии в Персидском заливе. После окончания войны тральщик японских Морских сил самообороны участвовал в обезвреживании мин.

76-й премьер-министр пришел в политику в возрасте 29 лет. Он впервые был избран в Палату представителей в 1960 году. Кайфу избирался в орган 16 раз. В августе 2009 года бывший премьер-министр потерпел поражение на выборах и завершил политическую карьеру.