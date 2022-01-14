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Актера московского театра юного зрителя задержали из-за наркотиков

МК: 23-летнего артиста московского ТЮЗа Леонида Кондрашова задержали из-за наркотиков

Фото: Московский Театр Юного Зрителя

В Москве задержали актера столичного театра юного зрителя Леонида Кондрашова по подозрению в хранении наркотиков. Об этом сообщает MK.RU.

Известно, что около 3 часов ночи 13 января на улице 1905 года автоинспекторы ГИБДД остановили для проверки автомобиль, в салоне которого находились водитель и три пассажира. 23-летний артист московского ТЮЗа при выходе из машины бросил на землю сверток, в котором находилось некое вещество.

В результате экспертизы выяснилось, что в свертке находилось вещество весом 1,83 грамма, содержащее мефедрон. По факту произошедшего проводится проверка.

Леонид Кондрашов родился в Кемерово. В 2020 году он окончил ГИТИС и тогда же был принят в труппу театра. Кондрашов занят в таких спектаклях, как «Волк и семеро козлят», «Маугли», «Леди Макбет нашего уезда».

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Сергей Равин
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