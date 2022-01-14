Российский город ввел ковид-сертификаты для купания в проруби

Власти Магнитогорска ввели ковид-сертификаты для жителей, которые захотят искупаться в проруби на Крещение. Об этом сообщили в пресс-службе администрации российского города, передает РИА Новости.

Отмечается, что крещенские купания будут организованы на территории спортивного клуба «Металлург-Магнитогорск». Купели в Магнитогорске будут работать c 18:00 (16:00 по московскому времени) 18 января до 21:00 (19:00 по Москве) 19 января.

Кроме того, на месте проведения купаний будут дежурить бригады скорой помощи и спасатели. В свою очередь сотрудники ГИБДД и УМВД обеспечат безопасность при проведении мероприятия. Также будут обустроены отапливаемые помещения для переодевания и обогрева жителей Магнитогорска.

Представители спортивного клуба «Металлург-Магнитогорск» пояснили, что введение проверки ковид-сертификатов для участников купаний связано с местом проведения мероприятия.

Ранее Главное управление МВД России по Красноярскому краю ввело штрафы за купание в проруби на Крещение Господне. Теперь россиянам грозит штраф от 500 до 1000 рублей.

Красноярская епархия Русской православной церкви (РПЦ) заявила об отказе от крещенских купаний, которые должны были пройти 18-19 января, из-за ситуации с коронавирусом. Священники в этом году не собираются освящать проруби.