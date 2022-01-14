Лавров рассказал об искусственном заманивании стран в НАТО

Запад продолжает попытки искусственно расширять состав НАТО и втягивать туда Украину, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на ежегодной пресс-конференции МИД в Москве.

Лавров рассказал, что смысл существования Североатлантического альянса прекратился с окончанием Холодной войны и распадом СССР, но США и НАТО продолжают попытки искусственного заманивания стран в состав оборонного блока под предлогом защиты от «российской угрозы».

За прошедшие годы НАТО серьезно расширило свое влияние в Скандинавии и Восточной Европе, в том числе и на Украине. Это привело к росту напряженности между силами альянса и Россией, которая видит в этом угрозу национальной безопасности у границ.

Ранее Лавров в эфире программы «Большая игра» заявил, что в переговорах с Москвой по гарантиям безопасности в Европе Запад попытался утвердить свое доминирование на мировой арене. По его словам, несмотря на жесткую позицию западных стран по российским предложениям касательно гарантий безопасности в Европе, у Москвы нашлись аргументы.

В том же интервью российский министр заявил, что проект нового пакета санкций США в отношении России, которые могут коснуться не только высокопоставленных чиновников, но и «Северного потока-2» и его компании-оператора — нервный срыв американских чиновников.