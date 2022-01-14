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Девушка узнала об измене жениха и оригинально отомстила его любовнице

Ювелир помогла клиентке оригинально отомстить лучшей подруге, с которой ей изменил жених

Ювелир Лив Портио (Liv Portio) поделилась историей о том, как помогла клиентке оригинально отомстить ее лучшей подруге, которая оказалась любовницей ее жениха. В ролике, опубликованном в TikTok, специалистка рассказала, что девушка узнала об измене парня и попросила ее сделать необычное украшение для ее подруги.

В ролике Портио показала электронное письмо клиентки, в котором она заказала подвеску с гравировкой ко дню рождения подруги. В сообщении она объяснила, что ее жених изменил ей с этой девушкой. Заказчица добавила, что хочет принести украшение на праздник в качестве подарка и публично вручить его ей. Она также уточнила, что решила использовать для оплаты карту парня.

Ювелир выполнила просьбу девушки и выгравировала на одной стороне подвеске фразу «Забирай мои остатки», а на другой имя подруги клиентки — Валентина. К подвеске Портио также приложила еще одно украшение в виде змеи. Обманутой заказчице ювелир отправила подарок, который, по ее словам, защитит девушку от токсичных людей.

В комментариях под роликом пользователи оценили поступок ювелира. «Я одна хочу увидеть лицо девушки, когда ей будут вручать украшение», — прокомментировал видео один из юзеров. Многие также посчитали, что Портио следовало упаковать подруге девушки только подвеску с именем, так как она не заслуживает красивого украшения со змеей.

Ранее другая пользовательница TikTok продемонстрировала, как отомстила бывшему парню за измену. Блогерша записала ролик, в котором она ехала на автомобиле и разбрасывала по городу десятки ключей своего экс-бойфренда. Девушка также указала номер телефона парня, на который люди могут позвонить в случае, если найдут ключ.

Асель Минбаева
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