Россиянам рассказали о новых схемах мошенничества

Одна из новых мошеннических схем связана с обещанием выплат за трудовой стаж. Об этом рассказал «Известиям» руководитель направления аналитики и спецпроектов ГК InfoWatch Андрей Арсентьев.

Жертве обещают деньги за отработанные годы, при этом злоумышленники просят назвать номер карты, а после код из SMS. В основном мошенники ориентируются на людей предпенсионного возраста, отметил эксперт.

Также популярна многоступенчатая схема, когда мошенники внушают, что на имя человека кто-то взял кредит, поэтому для решения проблемы нужно самому взять кредит и перечислить деньги на определенный счет. В итоге злоумышленники добиваются того, что жертва закладывает квартиру, рассказал Арсентьев.

Перед Новым годом злоумышленники обманывали россиян, предлагая поучаствовать в акциях на фантастических условиях, обещая большие скидки от известных брендов. Мошенники также использовали алкогольную тематику — помощь в борьбе с алкогольным опьянением, с зависимостью, подчеркнул руководитель направления Solar webProxy компании «Ростелеком-Солар» Петр Куценко.

В последнее время преступники стали активнее использовать возможности машинного обучения. Если в начале прошлого года злоумышленники сами звонили жертвам, то к концу 2021 большинство звонков они стали делать с помощью голосовых роботов.

Клиенты российских банков все чаще начали сталкиваться с продвинутой схемой мошенничества при помощи таких роботов.