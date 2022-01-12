Российские мошенники придумали продвинутую схему обмана клиентов банка

Клиенты российских банков все чаще начали сталкиваться с продвинутой схемой мошенничества при помощи голосовых роботов. Об этом предупредил в беседе с «Вечерней Москвой» начальник УИиОС ГУ МВД России Владимир Васенин.

По словам представителя МВД, сначала потерпевшему поступает телефонный звонок от банковского робота-помощника, придуманного мошенником.

Он сообщает о подозрительных операциях, совершаемых с вашим личным кабинетом. Далее в тональном режиме просят подтвердить операции Владимир Васенин Начальник УИиОС ГУ МВД России

При отказе происходит соединение с якобы сотрудником службы безопасности кредитной организации, пояснил обман представитель силового ведомства, который в ходе разговора пытается получить данные абонента.

Как пишет издание, недавно жертвой этой схемы стала 32-летняя девушка, которая выполнила все требования мошенников, в том числе взяв кредит на сумму более двух миллионов рублей.

2 миллиона рублей взяла в кредит 32-летняя девушка, которая выполнила все требования мошенников

Сейчас полиция ведет розыск подозреваемых.

Рост случаев мошенничества

По данным Генпрокуратуры РФ, за январь-ноябрь 2021 года в России было зарегистрировано 281,9 тысячи случаев мошенничества (статья 159 УК РФ). Это на 6,5 процента больше, чем за аналогичный период 2020 года. При этом на 13,7 процента выросло число мошеннических действий в общей массе, которые совершили с помощью информационных технологий.

281,9 тысячи случаев мошенничества было зарегистрировано за январь-ноябрь 2021 года в России

В то же время темпы роста преступлений с применением информационно-телекоммуникационных технологий замедлились. В 2021 году было выявлено более 85 тысяч преступников, совершивших дистанционные хищения, что на 50 процентов больше, чем в 2020 году.

Опасность раскрытия личных данных по номеру телефона

По словам аналитика центра мониторинга и реагирования на инциденты ИБ Jet CSIRT компании «Инфосистемы Джет» Игоря Фица, злоумышленники могут добыть практически любую личную информацию, зная номер мобильного. Например, фамилию и имя, место проживания, доступ к банковскому счету, фотографии.

Это происходит по причине того, что россияне привязывают номер телефона к многим приложениям, и большинство сервисов игнорируют защиту личных данных клиентов.

Эксперт посоветовал не публиковать личную информацию на просторах интернета, поскольку это ставит под угрозу не только автора поста, но и его близких.