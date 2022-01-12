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В России выросло число случаев мошенничества

В России общее число случаев мошенничества за 2021 год выросло на 6,5 процента

Фото: Pixabay

В России общее число случаев мошенничества за 2021 год выросло на 6,5 процента, сообщают «Известия» со ссылкой на Генпрокуратуру РФ.

Как пояснили в ведомстве, за январь-ноябрь 2021 года в России было зарегистрировано 281,9 тысячи случаев мошенничества (статья 159 УК РФ), что на 6,5 процента больше, чем за аналогичный период 2020 года. В то же время на 13,7 процента увеличилось число мошеннических действий в общей массе, которые совершили с помощью информационных технологий.

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В МВД также отметили, что темпы роста преступлений с применением информационно-телекоммуникационных технологий замедлились. Так, в прошлом году было выявлено более 85 тысяч преступников, которые совершили дистанционные хищения, что на 50 процентов больше, чем в 2020 году.

По данным Генпрокуратуры, до сих пор встречаются случаи обмана дольщиков при строительстве жилья - зарегистрировано 617 таких инцидентов. По словам основателя ПАО «Городские инновационные технологии» Гранта Агасьяна, объем онлайн-покупок вырос примерно на 40 процентов и мошенники не могли это не использовать.

«Каждый год появляются новые мошеннические группы, усложняются преступные схемы, совершенствуются инструменты для атак. Пандемия стала причиной ее взрывного роста. Онлайн-мошенничество стало основным преступлением в интернете», — подчеркнул ведущий аналитик DRP Group-IB Евгения Егорова.

Ранее в компании Group-IB заявили, что ежемесячные потери пользователей со всего мира от таргетированного мошенничества с фейковыми опросами и розыгрышами составляют 80 миллионов долларов (около 5,9 миллиарда рублей). Как выяснили эксперты по информационной безопасности, суть этой схемы заключается в том, что киберпреступники создают фейковые сайты от лица известных брендов и заманивают своих жертв ссылками на розыгрыши и опросы.

Марина Совина
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