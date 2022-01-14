Голикова заявила о возможности получить ковид-сертификаты по ПЦР после 1 февраля

Получить ковид-сертификат на основе отрицательного результата ПЦР-теста можно будет и после 1 февраля. Это следует из поправок, которые правительство внесет ко второму чтению проекта федерального закона о ковид-сертификатах, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова, ее цитирует ТАСС.

Вице-премьер добавила, что, согласно поправкам, Минздрав получит право устанавливать срок действия ковид-сертификатов при наличии у россиняина медотвода от прививки.

Помимо этого, военные и приравненные к ним получат цифровые документы с соблюдением защиты данных, рассказала Голикова.

Проекты поправок об использовании в общественных местах цифровых документов, которые подтверждают факт вакцинации от COVID-19 или перенесенное заболевание, внесли в Госдуму 12 ноября. Инициатива не регулирует работу общественного транспорта, аптек, продуктовых магазинов и торговых точек с товарами первой необходимости. Первоначально, с 1 февраля предлагалось выдавать ковид-сертификаты для доступа в общественные места только привитым, переболевшим и тем, у кого есть медотвод от прививки.