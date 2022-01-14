Вирусолог предрек завоевание омикроном всей России

Омикрон-штамм коронавируса вскоре будет доминировать в России. Такое развитие эпидситуации предрек вирусолог Центра имени Гамалеи, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн. Его слова приводит «360».

Он объяснил, что тесты на наличие определенных штаммов коронавируса проводят для того, чтобы определить, сможет ли данный вариант вызвать всплеск заболеваемости. «Если в мире уже обнаружен какой-то штамм, который обладает специальными свойствами, то нам для того, чтобы понимать, что будет происходить, нужно уметь этот штамм идентифицировать», — объяснил Альтштейн.

Он отметил, что в начале эпидемии определенного штамма он составляет процент от других. Перед омикроном точно также следили за дельтой. «Я думаю, что уже на следующей неделе омикрон завоюет всю Россию», — сказал вирусолог.

Ранее Анатолий Альтштейн предположил, что омикрон может стать последним штаммом, который удерживает пандемию. Он считает, что новый штамм может стать вариантом, который ждет самоликвидация.