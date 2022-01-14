В Госдуме опровергли слова депутата о возможности введения платной вакцинации

В комитете Госдумы по охране здоровья не рассматривается введение платной вакцинации от коронавируса для тех, кто еще не сделал прививку. Так слова депутата Максима Иванова опроверг первый зампред комитета Леонид Огуль, пишет «Газета.Ru».

Он отметил, что вакцина против COVID-19 должна быть бесплатной и безопасной. Это самое важное, подчеркнул зампред комитета Госдумы по охране здоровья.

Ранее депутат Государственной Думы от партии «Единая Россия» Максим Иванов написал в Facebook, что правительство якобы хочет сделать вакцинацию против коронавирусной инфекции платной.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что бесплатную вакцинацию от COVID-19 в стране отменять не планируют.