Россиянам предсказали рост расходов из-за нового запрета

Частичный запрет пластика может обернуться ростом затрат на производство для бизнеса. Увеличение расходов для производителей и потребителей предсказал генеральный директор Союза переработчиков пластмассы (СПП) Петр Базунов в материале «Известий».

Он отметил, что пока неизвестно, использование каких именно видов упаковки в России планируют ограничить — всего в список Российского экологического оператора (РЭО) попало более 20 наименований. По оценкам Базунова, на переоснащение каждого завода, использующего пластик, потребуется пять-семь миллионов евро. Часть расходов может быть покрыта за счет Фонда развития промышленности. Базунов подчеркнул, что проблема переоснащения коснется и заводов пищевых изготовителей.

Гендиректор СПП спрогнозировал, что новый законопроект обернется серьезными расходами для бизнеса, которые могут переложить на потребителей. «Поэтому нельзя сказать, что отказ от одноразового пластика позволит сэкономить и сохранить окружающую среду. Как раз наоборот — его оплатят многие», — рассказал Базунов.

В качестве альтернативы запрету глава СПП предложил переработку. По его мнению, при правильном обращении пластмасса является пригодной для вторичной переработки, но для этого необходима инфраструктура раздельного сбора мусора, которая в России пока отсутствует. «Государство может стимулировать граждан — например, освобождать их от платы за вывоз уже разделенного и верно собранного мусора», — предложил эксперт и добавил, что нужную инфраструктуру можно создать за счет средств, полученных от уплаты бизнесом экологических сборов.

В декабре 2021 года вице-премьер России Виктория Абрамченко рассказала, когда в стране вступит в силу запрет на пластиковую посуду и изделия из цветного неперерабатываемого пластика. По ее словам, соответствующие нормы начнут действовать в России с начала 2023 года.