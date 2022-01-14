Попова заявила о периоде скрытого течения омикрона

Сроки инкубационного периода коронавируса в организме человека сократились из-за омикрон-штамма. Теперь появился период скрытого течения, человек может заражать окружающих в первый день болезни. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24», запись которого доступна на YouTube.

«Если раньше мы говорили о том, что средний инкубационный период — это шесть-восемь дней, то сегодня инкубационный период составляет от двух до пяти дней», — сказала Попова.

Она добавила, что сокращение инкубационного периода влияет на скорость распространения коронавируса, которое теперь идет быстрее.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко, также присутствующий на брифинге, подтвердил ее слова.

Ранее член-корреспондент Российской академии наук Петр Чумаков сравнил омикрон-штамм коронавируса с вариантом дельта. По его словам, новый вариант инфекции распространяется в пять раз быстрее.