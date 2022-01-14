На востоке начали внезапную проверку боеготовности российских войск

В войсках Восточного военного округа (ВВО) 14 января начали внезапную проверку боевой готовности, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

Отмечается, что проверка в ВВО позволит оценить готовность к выполнению задач после перегруппировки на большие расстояния по территории страны. Особое внимание в ходе проверки боеготовности будет уделено оценке возможностей транспортной инфраструктуры по перевозке войск, добавили в военном ведомстве.

В ходе проверки войска будут перебрасываться на незнакомые им полигоны вдали от пунктов постоянной дислокации. Там они, помимо прочего, проведут тактические учения и боевые стрельбы.