Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

На востоке начали внезапную проверку боеготовности российских войск

Минобороны РФ: в войсках Восточного военного округа началась проверка боевой готовности

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В войсках Восточного военного округа (ВВО) 14 января начали внезапную проверку боевой готовности, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

Отмечается, что проверка в ВВО позволит оценить готовность к выполнению задач после перегруппировки на большие расстояния по территории страны. Особое внимание в ходе проверки боеготовности будет уделено оценке возможностей транспортной инфраструктуры по перевозке войск, добавили в военном ведомстве.

В ходе проверки войска будут перебрасываться на незнакомые им полигоны вдали от пунктов постоянной дислокации. Там они, помимо прочего, проведут тактические учения и боевые стрельбы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Антон Похиляк
Обсудить
Последние новости
На востоке начали внезапную проверку боеготовности российских войск
Мамаев устроил еще один скандал в аэропорту
Порошенко назвал свое уголовное дело о госизмене судебным мусором
В России 13 автомобилей столкнулись из-за гололедицы и попали на видео
У россиян появилась возможность привиться иностранными вакцинами в Турции
Украина для состоятельных людей оказалась лучше России
Генерал раскрыл суду роль бывшего замглавы Генштаба России Арсланова в хищениях
Россияне прокатились на привязанных к машине санках и попали на видео
Врач предупредил об опасности популярного у россиян фрукта
Сотрудница российского банка похитила из хранилища 25 миллионов рублей
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter