Минобороны России проведет масштабные учения десантников в Крыму и на Кубани, в которых примут участие более 1,2 тысячи военнослужащих и свыше 250 единиц боевой техники. Об этом сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

В Минобороны уточнили, что в Крыму учения пройдут на полигоне Опук, они начнутся в четверг, 23 декабря. В их ходе будут отработаны боевые стрельбы десантно-штурмовых, артиллерийских подразделений и подразделений войск радиационной, химической и биологической защиты.

Также участники будут отрабатывать разминирование участков местности и прикрытие войск от средств воздушного нападения и беспилотных летательных аппаратов. Помимо этого, на учениях в Крыму отработают действия на вертолетах для блокирования захваченного района и обеспечения быстрого наступления главных сил соединения.

В Краснодарском крае учения пройдут на полигоне Раевский под Новороссийском — они начнутся 24 декабря. Десантники отработают приемы ведения боевых и разведывательных действий на коротких дистанциях.

Учения Минобороны пройдут под руководством командующего воздушно-десантными войсками генерал-полковника Андрея Сердюкова.

Ранее международная кризисная группа опубликовала доклад, в котором выразила обеспокоенность наращиванием российских военных сил у границ Украины и предложила России и западным странам осуществить «постановочную деэскалацию». России предложили отвести войска от границы Украины и демонтировать инфраструктуру в регионе, а Западу — взять на себя обязательства по ограничению учений в акватории Черного и Балтийского морей.

Помимо этого, западные страны предупредили Россию о масштабных последствиях в случае агрессии против Украины. Такое заявление сделали представительства США, Великобритании, Германии, Франции, Канады, Украины, Польши, других европейских стран, а также ЕС при ООН.