В США пообещали в течение суток озвучить данные о «сценарии» России по Украине

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил о планах Вашингтона в ближайшие сутки озвучить данные о сценарии нападения на Украину, который якобы готовит Россия. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы видели этот сценарий в 2014 году. Они готовят его снова. У администрации будут дополнительные детали относительно того, что мы видим в плане создания предлога, которыми мы поделимся с прессой в течение следующих 24 часов», — пообещал Салливан.

По его словам, речь может идти о фабрикации Москвой оснований для того, чтобы обвинить Киев в подготовке неизбежной атаки на российские силы на Востоке.

При этом, советник американского президента отметил, что степень уверенности вашингтонской администрации в достоверности собранной разведкой информации сейчас ниже, чем раньше​​​.

Ранее Салливан заявлял, что угроза нападения России на Украину «остается высокой», однако, по его словам, разведсообщество США не пришло к заключению, что Москва решилась на военные действия против Киева.