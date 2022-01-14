Минобрнауки ответило на вопрос о введении ковид-сертификатов для посещения вузов

О введении ковид-сертификатов для посещения российских вузов сейчас речи не идет. Такое пояснение на соответствующий вопрос дал заместитель главы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев, передает в пятницу, 14 января, ТАСС.

В то же время он подчеркнул, что вузы должны выполнять решения, которые принимаются на уровне региональных властей.

«Что касается самостоятельных решений, то таких полномочий у вузов нет», — добавил Афанасьев.

В ноябре 2021 года в Совете ректоров вузов Москвы и Подмосковья договорились провести эксперимент по введению системы ковид-сертификатов в образовательных учреждениях.

Президент МФТИ Николай Кудрявцев отмечал, что московские вузы решили не вводить жесткие меры из-за COVID-19. Также они будут увеличивать процент привитых от коронавируса студентов.