В Германии рассказали о постоянном контакте с США по «Северному потоку-2»

Германия поддерживает постоянный контакт с США по теме запуска российского газопровода «Северный поток-2». Об этом рассказала представитель кабмина ФРГ Кристиане Хофман, передает ТАСС.

«Мы принимаем к сведению итоги голосования в Конгрессе», — заявила она, отметив, что германское правительство выступает против любых экстерриториальных санкций.

Ранее Сенат американского Конгресса отклонил законопроект республиканца Теда Круза (штат Техас) о введении новых санкций против «Северного потока-2». Такое решение было принято в ходе заседания верхней палаты законодательного органа.

Белый дом выступил против законопроекта Круза. В администрации США сомневаются, что документ поможет Украине, при этом он «подорвет единство европейских союзников».