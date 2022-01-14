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В Германии рассказали о постоянном контакте с США по «Северному потоку-2»

Кабмин ФРГ заявил о поддержке постоянного контакта с США по теме «Северного потока-2»

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Германия поддерживает постоянный контакт с США по теме запуска российского газопровода «Северный поток-2». Об этом рассказала представитель кабмина ФРГ Кристиане Хофман, передает ТАСС.

«Мы принимаем к сведению итоги голосования в Конгрессе», — заявила она, отметив, что германское правительство выступает против любых экстерриториальных санкций.

Ранее Сенат американского Конгресса отклонил законопроект республиканца Теда Круза (штат Техас) о введении новых санкций против «Северного потока-2». Такое решение было принято в ходе заседания верхней палаты законодательного органа.

Белый дом выступил против законопроекта Круза. В администрации США сомневаются, что документ поможет Украине, при этом он «подорвет единство европейских союзников».

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Анжелика Бережная
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