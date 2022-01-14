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Названа причина падения лифта в «Президент-Отеле»

«Известия»: причиной обрушения лифта в московском «Президент-отеле» стал обрыв троса

Кадр: iz.ru

Лифт в «Президент-отеле» на Большой Якиманке в Москве обрушился и-за оборвавшегося троса. Такую причину назвали «Известия» со ссылкой на собственный источник.

Вечером 13 января из-за обрушения лифта погибли двое рабочих. Они скончались на месте от полученных травм. Сообщается, что лифт рухнул с седьмого этажа после того, как в ходе работ по замене кабины оборвался трос.

Двое погибших рабочих — 32-летний Хаик Хазарян и 31-летний Артак Безоян — являются гражданами Армении. Они работали в компании по обслуживанию лифтового оборудования. Один из погибших находился в лифте, а второй оказался между кабиной и стеной.

Старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета России Юлия Иванова уже заявила, что по факту гибели рабочих из-за упавшего лифта было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Ранее среди возможных причин трагедии называлось нарушение техники безопасности. Такую версию сообщили СМИ со ссылкой на источник в экстренных службах.

Александра Мирошникова
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