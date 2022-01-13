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Названа возможная причина падения лифта в московском отеле

К падению лифта в «Президент-отеле» в Москве могло привести нарушение техники безопасности

Фото: Telegram

Нарушение техники безопасности, по предварительным данным, могло привести к падению лифта в «Президент-отеле» на Большой Якиманке в Москве. Возможную причину назвал ТАСС источник в экстренных службах.

«В качестве предварительной причины падения лифта рассматривается нарушение техники безопасности», — уточнил собеседник.

Источник РИА Новости в экстренных службах подтвердил, что причиной стало нарушение правил проведения ремонтных работ.

Как ранее сообщил Telegram-канал «112», жертвами стали граждане Армении: 32-летний Хаик Хазарян и 31-летний Артак Безоян.

Вечером в четверг, 13 января, в «Президент-Отеле» на Большой Якиманке в Москве при падении лифта с седьмого этажа погибли двое рабочих. Один из погибших находился в лифте, а второй оказался между кабиной и стеной. Известно, что в здании гостиницы проводился ремонт.

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Марина Совина
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