В России оценят последствия отказа от пластика

Россия и другие страны-участницы ЕАЭС оценят возможность запрета производства и ввоза в страну изделий из одноразового пластика. Евразийская экономическая комиссии (ЕЭК) подготовила техническое задание для исследования, Минпромторг РФ уже разослал документ в профильные ассоциации для согласования, сообщают «Известия».

Запрет на пластиковые изделия должен коснуться в том числе пакетов. В правительстве хотят выяснить, насколько эффективным будет ограничение и от каких товаров стоит отказаться. В рамках исследования, которое проведут в России и в странах ЕАЭС, будут оценены возможные сложности при реализации инициативы и последствия запрета.

Согласно тексту документа, страны ЕАЭС изучат, как пластиковые отходы влияют на здоровье человека и окружающую среду. Исследование должно обозначить, какие товары можно переработать, а в каких случаях переработка нецелесообразна. Отказ от части одноразового пластика планируют сделать поэтапным и подобрать более экологичные альтернативы. Полученные данные будут использованы при разработке законодательства и мер для стимулирования бизнеса к отказу от пластика.

Ожидается, что исследование начнется в апреле 2022 года и завершится в июне 2023 года. Его разработка обойдется в 9,7 миллиона рублей. Планируется, что исследование поможет сделать выводы о целесообразности введения запретительных мер. В Минпромторге подчеркнули, что одноразовая продукция и упаковка из пластика — это четвертая часть от общего объема выпуска полимерных материалов в стране, поэтому стоит учитывать экономические последствия решений. В ведомстве напомнили, что запреты — не единственный инструмент регулирования ситуации.

Поправки в законодательство, которые позволят ограничить производство пластиковых изделий, начали разрабатываться весной 2021 года. Запрет может коснуться пластиковой посуды, ватных палочек и других товаров. Вице-премьер Виктория Абрамченко в декабре прошлого года заявила, что запрет на одноразовую пластиковую посуду и изделия из цветного неперерабатываемого пластика введут в стране с начала 2023 года.