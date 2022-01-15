Бывший советник Обамы признал вину в мошенничестве

Бывший сотрудник президента США Барака Обамы Сет Эндрю признал себя виновным в мошенничестве с использованием электронных средств. Об этом сообщил американский Минюст, передает РИА Новости.

«Сет Эндрю, бывший советник Белого дома, сегодня признал вину в разработке схемы ограбления тех самых школ, которые он помогал создавать», — заявил прокурор Южного округа Нью-Йорка Дамиан Уильямс.

Теперь Эндрю грозит срок до 20 лет в федеральной тюрьме за злоупотребление своим положением и ограбление тех, «кому он обещал помочь».

Как напомнило ведомство, в 2005 году Эндрю помог создать в Нью-Йорке сеть государственных школ. Восемь лет спустя, в 2013-м, он оставил свою работу и устроился в Минобразования США, а последствии перешел на должность старшего советника в Белом доме. В 2016 он оставил свой пост в американской администрации.

В октябре прошлого года специальный комитет Палаты представителей Конгресса США по расследованию событий в Капитолии 6 января 2021 года попросил привлечь к ответственности бывшего помощника экс-президента Дональда Трампа Стивена Бэннона. Конгрессмены выступили с подобным призывом из-за отказа фигуранта выступить на слушаниях.