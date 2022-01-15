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Гинцбург назвал оптимальный препарат для ревакцинации пожилых россиян

Гинцбург: россиянам старше 65 лет нужно ревакцинироваться «Спутником V»

Директор Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург назвал РИА Новости препараты, которые будут оптимальными для россиян, собирающихся пройти ревакцинацию от коронавирусной инфекции. По его мнению, выбор в пользу более подходящей прививки зависит от возраста пациента — рекомендации отличаются для молодых и пожилых людей.

«Нужно выбирать "Спутник Лайт". Но если вам больше 65 лет, имеет смысл сделать "Спутник V"», — заявил медик.

Ранее Гинцбург оценил слова депутата Госдумы Максима Иванова о вероятности введения платной вакцинации от коронавируса. По его мнению, прививки от COVID-19 не могут стать платными в России. Он отметил, законодательство страны не предусматривает таких возможностей, но и менять его не следует. Ученый добавил, что при желании россияне могут пройти платную вакцинацию от коронавируса в частных клиниках.

Марина Совина
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