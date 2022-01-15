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Гинцбург оценил возможность введения платных прививок от COVID-19

Глава центра Гамалеи Гинцбург: вакцинация от COVID-19 не может стать платной в России

Фото: Tatyana Makeyeva / Reuters

Директор Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург оценил слова депутата Госдумы Максима Иванова о вероятности введения платной вакцинации от коронавируса. По мнению Гинцбурга, это невозможно, передает ТАСС.

Гинцбург подчеркнул, что прививки от COVID-19 не могут стать платными в России. По его словам, законодательство страны не предусматривает таких возможностей, но и менять его не следует.

«Законодательство России таких вариантов не предусматривает, потому что страна у нас самая либеральная, максимально приближенная к человеку и создающая максимально благоприятные условия для всех, кто хочет провакцинироваться», — подчеркнул глава центра Гамалеи.

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Ученый добавил, что при желании россияне могут пройти платную вакцинацию от коронавируса в частных клиниках.

Ранее депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Максим Иванов написал в своем Facebook, что правительство России якобы планирует сделать вакцинацию против коронавируса платной. Представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг эту информацию. Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль также не подтвердил слова Иванова.

Марина Совина
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