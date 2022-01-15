В Британии предупредили об угрозе военного конфликта двух держав

США и Китай находятся в состоянии открытой идеологической конкуренции и скоро могут столкнуться в войне. Об этом пишет журнал The Economist.

В частности, эксперт по кризисным ситуациям Чжан Туошен отмечает, что взгляды США и Китая по вопросу о том, как избежать несчастных случаев, принципиально расходятся. В то время как Вашингтон под безопасностью подразумевает спокойное поведение во время сближения истребителей, Пекин настаивает, чтобы американцы прекратили приближаться к границам КНР.

При этом автор материала напомнил о столкновении американского самолета-разведчика EP-3 с истребителем J-8II ВВС НОАК, имевшем место 20 лет назад. Инцидент произошел в Южно-Китайском море в апреле 2001 года. После этого американское воздушное судно совершило посадку на острове Хайнань без соответствующего разрешения, а китайские силовые структуры задержали 24 членов экипажа для допроса. Тогда, отмечает автор материала, в интересах более широких двусторонних отношений обе стороны пошли на компромисс для урегулирования конфликта. Немалую роль также сыграли американский посол в Пекине Джозеф Прюер, который принес извинения китайским властям, и госсекретарь Колин Пауэлл, оградивший переговорщиков от политики Вашингтона.

Однако сейчас, в случае возникновения острых инцидентов, американские СМИ и пристрастный Конгресс вряд ли позволят действующим властям Соединенных Штатов пойти на уступки. В то же время с 2021 года американские и союзные самолеты наблюдения зафиксировали несколько опасных инцидентов с самолетами Народно-освободительной армии Китая (НОАК). В какой-то момент это может привести к очередному столкновению, а урегулировать конфликт будет намного сложнее, говорится в материале.

Ранее журналисты журнала Foreign Policy предположили, что в 2022 году в районе Тайваня в Южно-Китайском море велик риск конфликта между США и Китаем, поскольку напряжение между державами растет.