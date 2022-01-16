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Сломавшийся сухогруз заблокировал Босфорский пролив

Береговая охрана: движение судов в проливе Босфор остановлено из-за поломки сухогруза

Фото: Umit Bektas / Reuters

Движение судов в Босфорском проливе остановлено в обоих направлениях из-за поломки сухогруза. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на турецкое управление береговой охраны.

«Движение судов в обоих направлениях остановлено из-за поломки сухогруза на пути в Румынию в районе моста Султана Селима Явуза», — сообщили в ведомстве.

Пролив Босфор соединяет Черное море с Мраморным и Эгейским и является узким межконтинентальным проливом. Его длина составляет около 30 километров, максимальная ширина пролива — 3700 метров на севере, минимальная ширина — 700 метров.

На обеих сторонах пролива расположен турецкий город Стамбул.

Марина Совина
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