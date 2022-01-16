В российском регионе в ДТП погибли пять человек

В городе Печоры Псковской области при столкновении двух легковых автомобилей погибли пять человек. Об этом сообщили в региональном управлении МВД, передает «Интерфакс».

По данным ведомства, на Псковском шоссе в российском регионе произошло лобовое столкновение автомобилей Audi и «Волга».

«В ДТП погибли четыре человека, в том числе одна женщина, находившаяся в "Ауди", а также водитель "Волги"», — говорится в сообщении МВД.

Сотрудники правоохранительных органов работают на месте аварии и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее на юге Красноярского края в ДТП с автобусом погибли четыре человека, двое из которых были несовершеннолетними. Предварительно, причиной аварии стал выезд легкового автомобиля на встречную полосу.