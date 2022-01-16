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Сбежавший в Британию бывший сотрудник КГБ и ФСБ пожаловался на угрозы

Mirror: сбежавший из Латвии в Британию бывший сотрудник КГБ пожаловался на угрозы жизни

Сбежавший в Британию бывший сотрудник КГБ и ФСБ Борис Карпичков сообщил, что получил письмо с угрозами жизни. Об этом сообщает газета Mirror.

Карпичков утверждает, что послание, запечатанное в конверт из пузырчатой пленки, пришло по почте 2 января. «Таким предателям, как ты, нет места на земле. Смерть уже в пути. Ты уже полутруп», — говорилось в нем.

По словам бывшего агента, за последние годы он получил семь подобных посланий. Вскоре после того как Карпичков вскрыл последнее письмо, у него появились симптомы, похожие на грипп, заявил он.

Карпичков в 1980-е был майором КГБ, после распада Советского Союза служил в контрразведке ФСБ в том же звании. Он известен своими разоблачениями во время работы в Латвийской ССР. Из Латвии Карпчиков выехал в 1997 году — после того, как был обвинен в присвоении крупного кредита.

Марина Совина
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