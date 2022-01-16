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Экономист спрогнозировал стабильность курса рубля в 2022 году

Экономист Ходжа: в 2022 году курс рубля увеличит свою привлекательность для инвесторов

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Эксперт кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова Кава Ходжа в беседе с агентством «Прайм» заявил, что в 2022 году курс рубля будет стабильным.

«По нашим прогнозам, в 2022 году курс рубля будет стабильным, без резких колебаний, и увеличит свою привлекательность для инвесторов», — спрогнозировал экономист.

По его словам, для прогноза курса национальной валюты необходимо отслеживать количество денежных средств в экономике. Так, если Центробанк (ЦБ) увеличивает массу средств в экономике, это приводит к стимулированию спроса.

Ходжа уточнил, что у ЦБ есть три инструмента для увеличения или понижения массы денег в экономике — операции на открытом рынке, рефинансирование через дисконтное окно и норма обязательных резервов.

Также следует обращать внимание на стоимость нефти. Однако сейчас сильной зависимости между мировыми ценами на нефть и курсом рубля не наблюдается благодаря действиям Центробанка, отметил эксперт.

Марина Совина
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