Привлекательная внешность пенсионерки удивила пользователей сети

Пенсионерка прославилась в социальных сетях из-за моложавого лица. На удивленные комментарии юзеров и ролики, которые появились на ее странице в TikTok, обратили внимание в The Sun.

62-летняя Тиффани регулярно размещает ролики, на которых демонстрирует свой внешний вид с ярким макияжем, укладкой и в красивой одежде, а затем демонстрируют естественную внешность. В общей сложности публикации женщины набрали 710 тысяч лайков и 9,7 миллиона просмотров.

По словам блогерши, она регулярно сталкивается с хейтом со стороны зрителей. Чаще всего юзеры критикуют Тиффани, когда она показывает свое лицо без мейкапа. «Я хочу распространять уверенность в себе! Я привлекательная женщина, несмотря на возраст», — подписала она один из постов.

Пользователи сети восхитились смелостью зрелой женщины в комментариях. «Ты выглядишь потрясающе», «62 — шикарный возраст! Ты выглядишь на 26 лет», «Шикарная женщина», «Восхищаюсь твоей красотой», «Я не верю в твой возраст», «Покажи всем хейтерам», — высказывались они.

Ранее в декабре блогерша изменилась до неузнаваемости с помощью макияжа и удивила фанатов. Кейти Мерфи продемонстрировала свое лицо без косметических средств. В ролике видно, что у блогерши неровный тон кожи и негустые брови, имеются второй подбородок, морщины и синяки под глазами. На следующих кадрах юзерша показала свою внешность с ярким макияжем: она придала коже ровный тон при помощи тонального крема, нанесла на верхние и нижние веки неоново-сиреневые тени и окрасила брови в темный цвет.