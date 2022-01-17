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В Госдуме оценили идею отменить продажу алкоголя в выходные

Депутат Тумусов: отмена продажи алкоголя в выходные приведет к развитию черного рынка

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Депутаты Государственной Думы оценили идею отменить продажу алкоголя в выходные. Об этом пишет РБК.

Член нижней палаты парламента, заместитель председателя Комитета по охране здоровья Леонид Огуль заявил, что время и правила продажи спиртных напитков и так регулируются законом «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Он добавил, что регионы сами могут ограничивать продажу алкоголя в определенные дни.

Огуль предложил продавать спиртные напитки только в алкомаркетах или выделить отдельное помещение в каждом магазине, чтобы скрыть их от детей. Также депутат считает, несовершеннолетние не должны постоянно видеть маркетинговые акции, которые побуждают россиян покупать алкоголь.

По словам первого заместителя председателя комитета по охране здоровья Госдумы Федота Огуль, введение дополнительных ограничений может привести к развитию черного рынка. «Вся история человечества говорит о том, что такого рода ограничения способствуют только созданию черного рынка», — подчеркнул он.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ограничить продажу алкоголя в выходные дни. Он считает, что необходимо запретить реализацию спиртного в магазинах, оставив возможность продавать его в барах. «Объем потребления алкоголя в России чрезмерно высок, и это сказывается негативно по всем социальным направлениям», — подчеркнул он.

Марина Совина
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