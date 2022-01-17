Зарабатывать на сдаче квартир в аренду стало невыгодно

Средний срок окупаемости квартиры, который определяется отношением средней стоимости однокомнатной квартиры к среднегодовому доходу от аренды в городах-миллионниках к концу 2021 года составил 16,5 года, в 2020 году срок был меньше — 15,8 года. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на расчеты консалтинговой группы SRG.

Аналитики пришли к выводу, что заработать на сдаче квартиры в аренду стало невыгодно: доходность однокомнатного жилья снизилась до 6,15 процента против 6,49 процента годом ранее. При этом, если окупать еще и проценты по ипотеке, то сроки могут превысить и двадцать лет.

По расчетам экспертов, средний чек предложения «однушки» в городах-миллионниках на вторичном рынке за год вырос на 26,22 процента, а ставка аренды лишь на 20,03 процента. При этом в Москве, Санкт-Петербурге и Челябинске аренда прибавила в стоимости больше, чем жилье.

Самый быстрый срок окупаемости и высокий показатель доходности среди городов-миллионников — в Челябинске, где за счет аренды можно вернуть стоимость квартиры за 12,4 года (доходность 8,06 процента). Наименьшая доходность и высокие сроки окупаемости в Нижнем Новгороде, Казани, Воронеже, Санкт-Петербурге и Москве - от 18 лет до 20,4 года.

Ранее сообщалось, что снять квартиру в Москве зимой 2021-2022 года стало сложнее из-за придирчивых владельцев недвижимости. По данным ЦИАН, в декабре и январе доля отказов в аренде столичного жилья выросла до 62 процентов. Летом 2021 года на них приходилось около 52 процентов запросов. В ЦИАН считают, что рост требований со стороны владельцев связан со скачком спроса на съемное жилье, который случился осенью 2021 года.

Аналитики «Инком-Недвижимости» подтвердили тенденцию и отметили, что спад спроса на аренду в декабре не сделал владельцев жилья более лояльными. Собственники продолжают отказывать арендаторам по гендерным, возрастным или национальным признакам, семейному положению и составу. По словам экспертов, это происходит из-за опасений за сохранность имущества и комфорт соседей, а также из-за боязни неуплат за проживание или коммунальные услуги.