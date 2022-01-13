Cнять квартиру в Москве стало сложнее из-за придирчивых владельцев

Снять квартиру в Москве зимой 2021-2022 года стало сложнее из-за придирчивых владельцев недвижимости. К такому выводу пришли аналитики ЦИАН, передает РБК.

По данным специалистов, в декабре и январе доля отказов в аренде столичного жилья выросла до 62 процентов. Летом 2021 года на них приходилось около 52 процентов запросов. В ЦИАН считают, что рост требований со стороны владельцев связан со скачком спроса на съемное жилье, который случился осенью 2021 года.

Популярность аренды квартир вызвали возврат сотрудников в офисы, начало учебного года в очном режиме, а также переток на рынок тех, кто не успел купить недвижимость из-за резко поднявшихся цен. В этот период доля отказов увеличилась до 64 процентов — заселиться в понравившуюся квартиру мог лишь каждый третий кандидат.

Аналитики «Инком-Недвижимости» подтвердили тенденцию и отметили, что спад спроса на аренду в декабре не сделал владельцев жилья более лояльными. Собственники продолжают отказывать арендаторам по гендерным, возрастным или национальным признакам, семейному положению и составу. По словам экспертов, это происходит из-за опасений за сохранность имущества и комфорт соседей, а также из-за боязни неуплат за проживание или коммунальные услуги. При этом не все владельцы жилья указывают критерии для кандидатов в объявлении — некоторые сообщают об ограничениях при просмотре недвижимости.

Согласно оценкам ЦИАН, наименее требовательными столичные арендодатели были во время карантина весной и летом 2020 года — отказы получали лишь треть потенциальных квартирантов. Тогда же, по оценкам «Инком-Недвижимость», 48 процентов собственников допускали к заселению семьи с детьми и животным. В 2021-2022 году рассматривать любые составы нанимателей готовы не более 10 процентов владельцев.

В конце декабря аналитики выяснили, что за 2021 год средние ставки долгосрочной аренды квартир в Москве рекордно выросли. Съемные «однушки» подорожали на 23 процента, а «двушки» — на 26 процентов. При этом наиболее активно москвичи повышали ставки в сентябре и октябре.