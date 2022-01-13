Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Cнять квартиру в Москве стало сложнее из-за придирчивых владельцев

ЦИАН: доля отказов в аренде жилья зимой 2021-2022 года выросла до 62 процентов

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Снять квартиру в Москве зимой 2021-2022 года стало сложнее из-за придирчивых владельцев недвижимости. К такому выводу пришли аналитики ЦИАН, передает РБК.

По данным специалистов, в декабре и январе доля отказов в аренде столичного жилья выросла до 62 процентов. Летом 2021 года на них приходилось около 52 процентов запросов. В ЦИАН считают, что рост требований со стороны владельцев связан со скачком спроса на съемное жилье, который случился осенью 2021 года.

Материалы по теме:
Нам чужого надо. Россияне все чаще выбирают съемные квартиры. Почему в 2022 году им придется платить за них еще больше?
Нам чужого надо.Россияне все чаще выбирают съемные квартиры. Почему в 2022 году им придется платить за них еще больше?
7 января
«Вопрос национальности стоит очень остро» В Москве все сложнее снять квартиру. Каких жильцов не любят в столице?
«Вопрос национальности стоит очень остро»В Москве все сложнее снять квартиру. Каких жильцов не любят в столице?
20 октября

Популярность аренды квартир вызвали возврат сотрудников в офисы, начало учебного года в очном режиме, а также переток на рынок тех, кто не успел купить недвижимость из-за резко поднявшихся цен. В этот период доля отказов увеличилась до 64 процентов — заселиться в понравившуюся квартиру мог лишь каждый третий кандидат.

Аналитики «Инком-Недвижимости» подтвердили тенденцию и отметили, что спад спроса на аренду в декабре не сделал владельцев жилья более лояльными. Собственники продолжают отказывать арендаторам по гендерным, возрастным или национальным признакам, семейному положению и составу. По словам экспертов, это происходит из-за опасений за сохранность имущества и комфорт соседей, а также из-за боязни неуплат за проживание или коммунальные услуги. При этом не все владельцы жилья указывают критерии для кандидатов в объявлении — некоторые сообщают об ограничениях при просмотре недвижимости.

Согласно оценкам ЦИАН, наименее требовательными столичные арендодатели были во время карантина весной и летом 2020 года — отказы получали лишь треть потенциальных квартирантов. Тогда же, по оценкам «Инком-Недвижимость», 48 процентов собственников допускали к заселению семьи с детьми и животным. В 2021-2022 году рассматривать любые составы нанимателей готовы не более 10 процентов владельцев.

В конце декабря аналитики выяснили, что за 2021 год средние ставки долгосрочной аренды квартир в Москве рекордно выросли. Съемные «однушки» подорожали на 23 процента, а «двушки» — на 26 процентов. При этом наиболее активно москвичи повышали ставки в сентябре и октябре.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Курс рубля резко упал
Франция прекратила преследование беглого банкира Аблязова
Названы районы Москвы с ультрадорогими квартирами
Путин обсудил Сирию с премьер-министром Израиля
Жители Туркмении вышли на митинг из-за роста цен на продукты
Суд оставил без изменений приговор изнасиловавшим коллегу полковникам МВД
У жителя еще одного российского региона подтвердилось заражение омикрон-штаммом
Врач назвал омикрон-штамм последней мутацией COVID-19
Политолог оценил версию о причастности Токаева к беспорядкам в Казахстане
Певица Клава Кока оказалась в больнице во время отдыха в Куршевеле
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter