Москвичи рекордно увеличили ставки аренды квартир

С начала 2021 года средние ставки долгосрочной аренды квартир в Москве увеличились примерно на четверть, сообщает РБК со ссылкой на данные ЦИАН. Это рекордный годовой прирост за последние десять лет, отмечают аналитики.

По их данным, в период с января по декабрь 2021-го средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в столице увеличилась на 23 процента, двухкомнатных — на 26 процентов. При этом наиболее активно москвичи повышали ставки в сентябре и октябре.

В агентстве «НДВ» изданию заявили, что в прошлом году в спальном районе Москвы можно было снять неплохую однокомнатную квартиру за 30 тысяч рублей в месяц, а сейчас минимальная ставка для таких предложений — 35-37 тысяч рублей в месяц.

В 2022 году, полагают в ЦИАН, стоимость аренды квартир в столице может снизиться. «Пока сохраняется тренд на возврат сотрудников в офисы и учебные аудитории, но неопределенность, связанная с новыми штаммами, может изменить ситуацию и привести к снижению спроса и корректировке ставок», — указали специалисты.

Ранее россиян предупредили об уголовном наказании за тайную сдачу квартир в аренду. По словам юриста адвокатского бюро Asterisk Степана Хантимирова, уголовная ответственность грозит арендодателям, которые уклоняются от уплаты НДФЛ на протяжении трех и более лет, а также в случае, если сумма неуплаченного налога превышает 2,7 миллиона рублей.