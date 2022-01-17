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Бастрыкин потребовал доклад о банде педофилов в Удмуртии

Глава СКР запросил исчерпывающий доклад о расследовании дела банды педофилов из Удмуртии

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин потребовал представить ему исчерпывающий доклад о расследовании уголовного дела по банде педофилов, действовавшей в Удмуртии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Доклад запрошен у главы республиканского управления СКР Рустама Тугушева, от которого требуется полная информация о проделанной работе в связи с появившейся в прессе публикацией.

В частности, в СМИ сообщалось о недостаточном комплексе проведенных следственных действий для установления и привлечения к уголовной ответственности всех фигурантов дела. Из статьи следует, что главарь банды был освобожден под залог в три миллиона рублей, после чего он скрылся от следствия на родине в одной из стран СНГ, уточняет «КП». Педофилам, которым поставлялись несовершеннолетние девочки в Ижевске, оказывали содействие судьи и сотрудники правоохранительных органов.

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Любовь Ширижик
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