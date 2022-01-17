Порошенко дал провокационный совет Зеленскому

Бывший президент Украины Петр Порошенко в здании Печерского суда Киева дал действующему главе государства Владимиру Зеленскому провокационный совет. Видео опубликовал Telegram-канал «ВестиFM+».

«Перестаньте принимать наркотики. Потому что ваши действия абсолютно неадекватны», — посоветовал политик своему политическому оппоненту в ответ на вопрос журналиста. На другие вопросы Порошенко отвечать не стал.

Порошенко находится в суде по обвинению в государственной измене. Так следователи из Государственного бюро расследований Украины квалифицируют его причастность к поставкам угля с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. В зал заседаний оппозиционный политик приехал сам, дважды проигнорировав повестки от правоохранительных органов.

Ранее член Совета Федерации России от Крыма Сергей Цеков рассказал, что возвращение Порошенко в любом случае означает политический проигрыш для Зеленского. «Если Порошенко арестуют, то в этом случае ситуация вполне понятна — его сторонники мобилизуются для освобождения, так сказать, своего лидера. А если его не арестуют, то это будет говорить о том, что Зеленский струсил, Зеленский после громких заявлений не сделал решительного шага», — объяснил российский политик.