Названы последствия возвращения Порошенко для Зеленского

Последствия возвращения бывшего президента Украины Петра Порошенко однозначно означают политический проигрыш его оппонента, действующего лидера республики Владимира Зеленского. Таким мнением поделился российский сенатор от Крыма Сергей Цеков, передает News.ru.

«Когда Порошенко прибудет, станет понятно, решится ли Зеленский его арестовать или нет. Но он делает из Порошенко страдальца в определенном смысле, а по большому счету, накручивает ему рейтинг, я в этом уверен», — рассказал Цеков.

По мнению сенатора, Зеленский проиграет при любом сценарии. «Если Порошенко арестуют, то в этом случае ситуация вполне понятна — его сторонники мобилизуются для освобождения, так сказать, своего лидера. А если его не арестуют, то это будет говорить о том, что Зеленский струсил, Зеленский после громких заявлений не сделал решительного шага», — объяснил он.

Тем временем Порошенко удалось пройти паспортный контроль, несмотря на то, что на родине его встретили сотрудники Государственного бюро расследований. Политик успешно миновал их и выступил на митинге у аэропорта, пообещав наказать действующую украинскую власть.

В декабре 2021 года партия бывшего президента «Европейская солидарность» впервые обогнала правящую политсилу «Слуга народа» на несколько процентов в опросах мнения украинцев. Однако личный рейтинг Зеленского выше, чем рейтинг Порошенко.