Биткоин начал стремительно проигрывать конкурентам

Доля биткоина в платежах криптовалютой в прошлом году рухнула примерно на треть, пишет Bloomberg со ссылкой на одну из крупнейших платформ для проведения подобных операций BitPay.

Доля биткоина составила 65 процентов, в 2020 году на него приходилось 92 процента. Он начал стремительно проигрывать конкурентам, хотя пока удерживает лидирующие позиции. Доля Ethereum составила в 2021 году 15 процентов, а «стейблкоинов» — 13 процентов. Еще три процента пришлись на криптовалюты Dogecoin, Shiba Inu и Litecoin.

Инвесторы стали чаще выбирать «стейблкоины», потому что они менее волатильны, чем другие криптовалюты. Биткоин в ноябре прошлого года установил исторический рекорд, достигнув почти 69 000 долларов. Однако уже 10 января стоимость самой популярной криптовалюты впервые с сентября 2021 года опустилась ниже 40 000 долларов.

По итогам 2021 года биткоин проиграл своему главному конкуренту — Ethereum (эфир). Динамика эфира оказалась гораздо лучше — 408 процентов роста против 65 процентов у биткоина. Такая тенденция может сохраниться и в 2022 году, считают аналитики.