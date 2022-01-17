В Госдуме ответили на слова Уоллеса о продвижении НАТО к российским границам

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что у Запада кончились аргументы для объяснения продвижения НАТО к российским границам. Так он прокомментировал слова главы Минобороны Великобритании Бена Уоллеса о том, что НАТО не стремится окружить Россию, пишут «Известия».

Как отметил Чепа, подобные заявления носят лишь голословный характер. По словам депутата, альянс выставляет себя оборонительным и пытается навязать России роль агрессора, призывая не беспокоиться о том, что НАТО приближается к ее границам.

Комментируя слова британского министра о том, что лишь пять стран-членов НАТО имеют общие границы с Россий, Чепа ответил, что только одна Куба рядом с США вызвала Карибский кризис.

Ранее Уоллес заявил, что Россия столкнется с последствиями в случае вторжения на Украину. Он подчеркнул, что атака на соседнее государство стала бы стратегической ошибкой, нарушающей самые основные свободы и суверенитет.